UCI wil dat Giro afdalingsklassement afschaft

De UCI wil dat de organisatie van de Giro d'Italia het afdalingsklassement schrapt.

De internationale wielerunie heeft daarover contact gezocht met de organisatie van de Ronde van Italië.

"Als je kijkt naar de reacties op social media denk ik dat we het gezonde verstand moeten laten prevaleren en moeten zeggen: oké, dit is niet het beste idee. Laten we het schrappen", aldus commissaris Tom Van Damme van de UCI tegenover CyclingTips.

"De veiligheid van de renners is het allerbelangrijkste. Hen in gevaar brengen is geen goede promotie voor de sport. We hebben al gesproken met de organisatie van de Giro. Ze kijken naar de situatie. Ze vinden waarschijnlijk wel iets om hun besluit te verdedigen, maar gekeken naar de veiligheid moesten we wel echt contact met ze opnemen."

De organisatie van de Giro heeft tien etappes uitgekozen waarop een 'afdalingssegment' te vinden is. De renner die dit segment het snelst aflegt krijgt vijfhonderd euro en verdient punten voor het afdalingsklassement. Voor de winnaar van de Premio Miglior Discesista ligt vervolgens vijfduizend euro klaar.