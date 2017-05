Pirlo: "De Rossi moet vertrekken"

Andrea Pirlo vindt het tijd dat Daniele de Rossi gaat vertrekken bij AS Roma. De middenvelder speelt sinds 2000 bij de club uit Rome.

De Rossi werd gedurende zijn carrière gelinkt aan verschillende clubs, maar bleef AS Roma altijd trouw. Nu zijn loopbaan langzaam het einde nadert, wordt de 33-jarige middenvelder in verband gebracht met een overgang naar Chelsea komende zomer.

De Rossi heeft nog geen plannen om te stoppen en gaf eerder aan dat hij er spijt van heeft dat hij de Italiaanse hoofdstad niet heeft verlaten. Pirlo vindt dat het een keuze is die hij nu nog moet overwegen.

"Ik denk dat het te vroeg is om naar Amerika te komen", vertelde Pirlo tegen SportItalia. "Hij kan nog steeds op een hoog niveau spelen. Ik adviseer hem om te vertrekken. Hij is jong, hij kan nog steeds in een competitie in Europa spelen."

De 37-jarige Pirlo denkt al wel na over zijn pensioen. "Vroeg of laat denk ik om met pensioen te gaan, je kan niet voor altijd spelen. Als je niet langer deel uitmaakt van het team, denk je er aan om iets anders te gaan doen. Nu concentreer ik me en probeer ik zo goed mogelijk te eindigen. Misschien gaat ik terug naar Italië en studeren om coach te worden, want je weet maar nooit wat voor kansen je krijgt."