Na de blokkade van de online-encyclopedie Wikipedia is ook de oprichter daarvan, Jimmy Wales, niet meer welkom in Turkije. Hij zou spreken op een congres, maar de stad Istanbul heeft de uitnodiging dinsdag ingetrokken. Het stadsbestuur gaf daar geen reden voor.

Wikipedia is sinds zaterdag niet meer te lezen in Turkije. Volgens de Turkse autoriteiten staat in het digitale naslagwerk dat Turkije terreurorganisaties ondersteunt en weigeren de beheerders dat aan te passen.

Wales begon de gratis encyclopedie in januari 2001. De Engelse versie heeft inmiddels 5,4 miljoen artikelen. Daarnaast zijn er ook versies in bijna driehonderd andere talen. De Nederlandstalige Wikipedia is wat artikelen betreft een van de grootste daarvan.



Istanbul weert oprichter Wikipedia (Foto: ANP)