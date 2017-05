Eagles klagen Hotel California aan Redactie 02-05-2017 20:53 print

De band The Eagles heeft een aanklacht ingediend tegen een hotel in Mexico. Dat omschrijft zichzelf als Hotel California, de titel van de grootste hit van de band. Het hotel laat het nummer veel horen via luidsprekers en verkoopt T-shirts met de naam van de song.

Het hotel heet nu Todos Santos, maar werd in 1950 opgericht onder de naam Hotel California. Dat verwijst naar het Mexicaanse schiereiland waar het te vinden is, Neder-Californië, ten zuiden van de Amerikaanse staat Californië. De huidige eigenaren, een Canadees echtpaar, hebben het Amerikaanse octrooibureau toestemming gevraagd om de naam Hotel California te gebruiken. "De aangeklaagden laten Amerikaanse consumenten ten onrechte denken dat het Todos Santos Hotel de inspiratie vormde voor de tekst van Hotel California", aldus The Eagles.



Eagles klagen Hotel California aan (Foto: BuzzE)