Zeker vijf extreemrechtse mensen zijn geïnfiltreerd in het Duitse leger. Dat meldden Duitse onderzoeksjournalisten dinsdag. Vanwege de onthulling heeft de Duitse minister van Defensie, Ursula von der Leyen, een bezoek aan de Verenigde Staten afgezegd.

De zaak kwam aan het licht na de aanhouding van een 28-jarige legerofficier. De eerste luitenant, die zich had zich laten registreren als vluchteling uit Syrië, had op het vliegveld van Wenen een pistool verstopt in een toilet. Hij werd betrapt toen hij het pistool wilde ophalen. Justitie denkt dat de militair een aanslag wilde plegen, zodat vluchtelingen daar de schuld van zouden krijgen. De eerste luitenant en een mogelijke handlanger zitten vast.

Von der Leyen komt zelf ook onder vuur te liggen. In een interview met de zender ZDF zei ze zondag: "Het leger heeft een probleem met de instelling en duidelijk een zwakke leiding." De militaire vakbond antwoordde daarop: "Leiding begint aan de top."

Von der Leyen zou woensdag haar Amerikaanse collega Mattis en functionarissen van de Verenigde Naties ontmoeten.



'Extreemrechts netwerk in Duitse leger' (Foto: ANP)