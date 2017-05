'Call of Duty komt met losse versies van Zombies en Modern Warfare' Nathan (Noppie2000) 02-05-2017 08:45 print

Na de aankondiging van Call of Duty: WWII staat de geruchtenmolen niet stil. Zo zou Activision bezig zijn met twee losse versies gebaseerd op de game. Eén zou een losse Zombies-game zijn, de ander zou een standalone release zijn van Modern Warfare Remastered.

De geruchten zijn gebaseerd op listings op Gamefly en ESRB respectievelijk. De Zombiesgame is door ESRB bekeken en staat bekend als Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles. Gamefly heeft een tijd Modern Warfare Remastered online getoond, met een release van 20 juni op PS4 en 20 juli op Xbox One, wat overeenkomt met de exclusiviteitsdeals van Sony.

Of het allemaal echt is, is nog even afwachten. Wellicht horen we meer op E3. Of eerder. Of niet, we gaan het zien.