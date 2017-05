Trump wil Kim onder voorwaarden ontmoeten Redactie 02-05-2017 07:01 print

Donald Trump heeft maandag in een interview met persbureau Bloomberg gezegd dat hij onder bepaalde omstandigheden bereid is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te ontmoeten. De Amerikaanse president deed die uitspraak terwijl de spanning over de ontwikkeling van kernwapens en langeafstandsraketten door Pyongyang steeds verder oploopt.

"Als het voor mij nodig zou zijn hem te ontmoeten, dan zou ik dat doen. Ik zou het een eer vinden. Als het maar, ik herhaal dat, onder de juiste voorwaarden gebeurt. Dan zou ik het doen. De meeste politici zouden dat nooit zeggen, ik wel. We hebben breaking news."

Het Witte Huis nuanceerde de uitlatingen van Trump. "De condities zijn er op dit moment duidelijk niet", aldus woordvoerder Sean Spicer over de verstandhouding met de Noord-Koreanen. "We moeten eerst zien dat hun provocatieve gedrag drastisch vermindert."a

Bommenwerpers

Ondertussen zijn maandag twee Amerikaanse bommenwerpers over het Koreaans schiereiland gevlogen tijdens een gezamenlijke oefening met de Zuid-Koreaanse luchtmacht.

De oefening is een respons op het Noord-Koreaanse wapenprogramma, meldde het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie.



Trump wil Kim onder voorwaarden ontmoeten (Foto: ANP)