Mark Selby verlengt wereldtitel snooker

Mark Selby heeft in Sheffield na 2014 en 2016 voor de derde keer de wereldtitel snooker veroverd. De Engelsman was in de finale met 18-15 te sterk voor de Schot John Higgins.

Higgins begon zondag goed aan de finale. De viervoudig wereldkampioen won de eerste sessie met 6-2. Ook in de tweede sessie begon de nummer vier van de wereld goed. Higgins kwam met 10-4 voor tegen Selby, maar in de laatste drie frames kon de nummer één van de wereld de schade beperken. In de derde sessie was Selby duidelijk de betere speler van de twee. De Engelsman won zes van de zeven frames en sloot de derde sessie af met een 13-11 voorsprong.

In de laatste sessie op maandagavond pakt Selby meteen het eerste frame van het vierde gedeelte. Higgins pakte de volgende frame, maar Selby bleef goed doorgaan. De huidige wereldkampioen pakte met breaks van 71 en 70 de volgende twee frames, waardoor de Engelsman nog maar twee frames verwijderd was van de winst.

Higgins gaf niet op en won drie frames op rij met breaks 88 en 111 en de Schot bracht de stand terug tot 16-15. In het volgende frame won Selby met een break van 131 en in het volgende frame maakte de Engelsman het af met een break van 75

De finale in Sheffield stond onderleiding van de Nederlandse referee Jan Verhaas. Het was de zesde keer dat de 50-jarige Verhaas, die tot beste referees van de wereld behoort, de finale kreeg toegewezen.