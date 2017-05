DotA-meisjes stiekem gefilmd

Afgelopen weekend was er een DotA 2-toernooi in Kiev, Oekraïne genaamd Kiev Major. Tijdens de afsluiting werd er een compilatie getoond van alle dames die het evenement hebben bijgewoond. Dit viel helemaal verkeerd bij veel mensen, want het geeft een verkeerd beeld van vrouwelijke gamers.

De kritiek richt zich voornamelijk op het feit dat de meeste meiden zonder hun medeweten zijn gefilmd. Ook geeft het de indruk dat vrouwen die DotA leuk vinden een unicum zijn, dat ze zo nadrukkelijk in beeld worden gebracht. Een woordvoerster en manager voor vrouwen in DotA met de bijnaam Peachy laat weten dat als de organisatie van het evenement meer vrouwen in beeld wilde hebben, ze ook dames had kunnen interviewen in plaats van ze te filmen terwijl ze een frietje zitten te eten. De originele beelden zijn reeds van YouTube gehaald, maar oplettende fans hebben kopietjes op Twitch gezet.

Did they for real just run a perv super cut of every girl in Kiev? — Phillip Aram (@Phillip_Aram) 30 april 2017

Voor alle duidelijkheid: SirActionSlacks maakt slechts een grapje en is niet verantwoordelijk voor de originele filmpjes. De winnaar van het toernooi was trouwens het team OG Dota 2. Hieronder kun je de finale bekijken, wat sowieso de moeite waard is door het overenthousiaste commentaar.