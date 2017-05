Räikkönen let niet op: "Waarom zit ik achter Bottas?" heywoodu 01-05-2017 23:59 print

De Grand Prix van Rusland kende zondag een handvol momenten die het noemen waard zijn. Alonso die de start niet haalt, de start, Massa tegen Vettel en een opmerkelijk moment van Kimi Räikkönen.

De Finse Ferrari-coureur was ogenschijnlijk net zo aan het genieten van de race als de kijkers thuis en leek dus ook half in slaap te sukkelen. Na 33 ronden kreeg Räikkönen een mededeling op de boordradio: "We zitten 9,5 seconden achter Bottas en zijn acht tienden per rondje sneller", aldus de engineer tegen zijn coureur, die op de derde plek rond aan het rijden was.

Kimi had het echter niet helemaal door, zo bleek. "Hoe bedoel je, we zitten achter Bottas?", klonk het, waarna het team dat bevestigde. "Hoe zijn we achter Bottas terecht gekomen en waarom zijn we niet eerder gestopt?", vroeg de oud-wereldkampioen zich af.

Gelukkig kwam er al snel opheldering voor The Iceman, met dank aan zijn engineer: "Hij ging aan de leiding van de race, Kimi." Eindelijk was het dan duidelijk voor Räikkönen: "Ah ok, ik dacht dat ze (de Mercedessen) op omgekeerde posities lagen", zo leek hij te denken dat de achter hem rijdende Hamilton op kop lag.

Räikkönen reed uiteindelijk naar plek drie, zijn eerste podiumplek sinds Oostenrijk 2016 en daar was hij uiteraard zielsgelukkig mee.