FOK! Wat een weer: Niet zo mooi als gisteren

In mei een warme regen, betekent vruchtenzegen

Goedemorgen!

Gisteren was het een prachtige dag. Ik heb een wandeling van 25 km gemaakt en het weer was er perfect voor. Niet te warm en zeker niet te koud en een heerlijk zonnetje erbij.

De afgelopen nacht is er bewolking over het land gekomen waaruit in het zuiden ook regen gevallen kan zijn.

Vandaag is er vrij veel bewolking en die regenzone verplaatst zich naar het noorden. In het noordoosten zou het droog kunnen blijven en in het zuidwesten zou de zon nog even tevoorschijn kunnen komen. En de temperatuur? 12 graden...

De komende dagen houdt het wisselvallige weer aan.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 06:08 Zon onder: 21:05 Zonkracht: 5/2





Wikiweetjes van vandaag 1813 In Den Haag wordt Adriana Bouwman door middel van de guillotine onthoofd: de tweede en tevens laatste executie op deze wijze in Den Haag 1935 De dorpen Soetermeer en Zegwaard fuseren als gemeente Zoetermeer. 1982 Britse bommenwerpers bombarderen het vliegveld van de hoofdstad van de Falklandeilanden Port Stanley. 1988 De maximumsnelheid op de autosnelwegen in Nederland wordt verhoogd van 100 km/h naar 120 km/h. 1999 Marianne Vaatstra wordt op 16-jarige leeftijd vermoord. 2000 De Amerikaanse overheid schakelt de selective availability van het global positioning system uit. Hierdoor neemt de foutmarge van GPS voor burgers af van meer dan 100 m naar 10 m, wat tot vele nieuwe toepassingen leidt, zoals geocaching.



Sallandse Heuvelrug bij Nijverdal (Foto: Papillion)

