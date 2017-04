Van Wolfswinkel bezorgt Vitesse eerste prijs Redactie 30-04-2017 20:10 print

AZ begon beter aan de finale van de KNVB Beker dan Vitesse, maar Ricky van Wolfswinkel bezorgde de club waar hij terugkeerde de eerste prijs ooit.

Het verschil tussen AZ en Vitesse op de ranglijst van de Eredivisie bedraagt één punt. Twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn dus in de bekerfinale, maar de wedstrijd liep niet over van de kwaliteit. De Alkmaarders waren in de niet zo heel spectaculaire eerste helft verreweg het gevaarlijkst.

Derrick Luckassen schoot al in de derde minuut vanuit een vrije trap hard op de lat, Rens van Eijden kopte na een kwartier naast en zag enkele minuten later Alireza Jahanbakhsh ter hoogte van de strafschopstip vrij staan, maar de spits schoot een meter naast. Het enige dat Vitesse er tot dan toe tegenover had weten te stellen was een kopballetje van Nathan dat naast ging, na een goede actie van Milot Rashica.

Vitesse was slordig en het vele balverlies leek zenuwachtigheid bij die ploeg te verraden. Verder was er in de finale vooral sprake van veel strijd, wat Kruiswijk in een loopduel met Jahanbakhsh op een bloedneus kwam te staan. Na rust kwam Vitesse iets meer aan voetballen toe, al leverde dat nou ook weer geen handvol kansen op. Nathan kreeg mogelijkheden met twee schoten (eentje in de handen van Tim Krul en eentje naast). Van Eijden kreeg namens AZ een tweede kopkans uit een corner.



Vitesse-speler Ricky van Wolfswinkel scoort de 0-1 (Pro Shots / Erwin Spek)

Omdat het aan mooi voetbal ontbrak, lag de nadruk ook richting het einde van de reguliere speeltijd op strijd. Luckassen en Ricky van Wolfswinkel kregen allebei geel bij een opstootje en een steward moest vuurwerk uit het strafschopgebied verwijderen. Jahanbakhsh zorgde met een schotje in de handen van de duikende Eloy Room eindelijk weer eens voor een kansje. Tien minuten voor het einde kopte Van Wolfswinkel Vitesse op voorsprong. De spits anticipeerde goed op een voorzet van Rashica en had geluk dat Tim Krul volledig mistastte.

Zo stond Vitesse op voorsprong en had AZ nog maar heel even om te voorkomen dat het de beker ging mislopen. In plaats van de 1-1 viel nog voor de negentigste minuut de tweede Arnhemse goal: wéér was het Van Wolfswinkel, nu met een goede loopactie en passeeractie waarmee hij Ron Vlaar wegzette en de bal in de verre hoek krulde: 0-2. Veel kansen had Vitesse niet gehad, maar op het juiste moment sloeg Van Wolfswinkel toe met zijn 20ste en 21ste officiële doelpunt van het seizoen. Kelvin Leerdam moest met brancard van het veld nadat hij verkeerd was geland.

Room pakte daarna nog een gevaarlijke boogballetje van Ilias Bel Hassani en invaller Fred Friday kopte nog over uit een vrije trap. Maar Vitesse gaf niets meer weg en is verzekerd van de eerste prijs in de clubhistorie én zes groepswedstrijden in de Europa League.

AZ 0 - 2 Vitesse 80' v.Wolfswinkel

88' v.Wolfswinkel Gele kaart: Luckassen, (AZ), v.Wolfswinkel, (Vitesse) Stadion: AZ Stadion, Alkmaar

Toeschouwers: 46.105

Arbiter: Makkelie Opstelling: Opstelling: Krul

Svensson

v.Eijden (Friday/83)

Vlaar

Haps

Luckassen

v.Overeem (Seuntjens/67)

S.Wuytens

Jahanbakhsh

Weghorst

Dos Santos (Bel Hassani/79) Room

Leerdam (Diks/85)

Kasjia

Miazga

Kruiswijk

Nakamba

Foor (v.d.Werff/90 1)

Baker

Rashica

v.Wolfswinkel

Nathan (Tighadouini/73)



Vitesse met de beker (Pro Shots / Ed van de Pol)