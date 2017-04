Zware crash rallyrijder Meeke in Argentinië

Zware crash rallyrijder Meeke in ArgentiniŽ heywoodu 30-04-2017 18:55 print

De Rally van Argentinië is geen doorslaand succes geworden voor Kris Meeke. De Brit, eerder dit jaar nog goed voor de winst in Mexico, crashte tot twee keer toe op de Argentijnse wegen.

Vrijdag ging het in de vierde proef mis voor Meeke, die zijn Citroën daarbij flink beschadigde. Een knap staaltje repareren van zijn team zorgde ervoor dat hij zaterdag toch weer van start kon gaan. Samen met navigator Paul Nagle had hij het tempo zelfs weer goed te pakken, want hij won zowaar de elfde en twaalfde proef.

In de bijna veertig kilometer lange veertiende proef, van Los Gigantes naar Cantera el Condor, ging het echter opnieuw fout. Op de onboardbeelden (zie onderstaande tweet) is te zien dat Meeke in de binnenkant van een bocht iets raakt, waarna 'you bastard' te horen is, alvorens hij vol over de kop vliegt. Na een uitgebreide vlucht komt de Citroën uiteindelijk op het dak terecht. Meeke en Nagle konden er gelukkig op eigen kracht weer uit kruipen, maar de rally was nu toch echt voorbij.

Meeke's crash op vrijdag (Bron: YouTube)