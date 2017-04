Vermist Amerikaans meisje herenigd met moeder Redactie 30-04-2017 18:48 print

De zestienjarige Amerikaanse Maggie Lee, die een aantal weken in Nederland vermist was, is zondag herenigd met haar moeder. Dat heeft de politie laten weten. Het meisje werd zaterdag teruggevonden in Zwolle.

Het meisje komt uit de stad Clarksville in Tennessee. Begin april stapte ze alleen op het vliegtuig naar Nederland, nadat ze via Facebook contact had gehad met iemand uit Den Haag. Uit onderzoek en verschillende tips bleek dat het meisje de afgelopen tijd bij verschillende personen die zij kende van internet, verbleef.

Zaterdag kreeg de politie verschillende tips dat ze onderweg was naar Zwolle. Op het station trof de politie haar aan. Omdat het meisje op het paspoort van iemand anders naar Nederland was gekomen, hield de politie haar aan voor het gebruik van persoonsgegevens van een ander. Wat haar motieven hiervoor zijn geweest, wordt nog onderzocht.



Vermiste Amerikaanse herenigd met moeder (Foto: ANP)