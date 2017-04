Verstappen: "Maximale resultaat behaald"

Na een goede start bracht de Grand Prix van Rusland weinig spanning voor Max Verstappen. Met een vijfde plek haalde hij het maximale resultaat na een moeizaam weekend in Sochi, zo liet de Nederlander na afloop weten.

"Verder naar voren dan vijfde dan ben je echt een dromer. Dit is op dit moment voor ons gewoon het maximale als niemand voor ons een fout maakt", aldus Verstappen na afloop van de race, zo lezen op Verstappen.nl.

Na de eerste ronde was de spanning wel weg voor Verstappen. "Het was best wel relaxt. Ik heb nog TV beelden gekeken om te zien wat er voor me gebeurde. Er zat een gat van 24 seconden voor mij en 26 seconden achter mij. Dan valt er weinig te doen. De start was heel goed. Ik had weinig wielspin en koos het goede spoor van bocht één naar bocht twee toe, dus dat ging allemaal prima. Daarna was het best wel een saaie race en gebeurde er niet veel. Tijdens de race heb ik nog veel met het team overlegd. De motor klonk nog steeds niet zoals het moest, dus op het eind hebben we hem nog redelijk wat terug moeten draaien, maar we hebben het einde gehaald en belangrijke punten gescoord."

Dat de Red Bull-wagen de eindstreep haalde was een meevaller. "Vanochtend moesten we de motor wisselen, die deed het niet meer, en de waterpomp is nu al voor de tweede keer vervangen vandaag. Hij lekte nog steeds, maar nu hebben ze hem helemaal dicht gekit."