Björk wint tweede race Monza

Volvo-coureur Thed Björk heeft de tweede WTCC-race van dit weekend gewonnen. Op de tweede plaats eindigde Tiago Monteiro en op de derde plaats Rob Huff. Voor Volvo is dit de eerste zege van het seizoen.

Victory!!! 🏁🏆 @Bjorkbm wins his second ever @FIA_WTCC race from pole! 🇸🇪 pic.twitter.com/MsLOg79udP