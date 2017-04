Eerste podiumplek Schumacher, Eriksson wint

Joel Eriksson heeft op het circuit van Monza de tweede race van het weekeinde in het Europees Formule 3-kampioenschap gewonnen. De Zweed troefde Lando Norris af, nadat de Brit zaterdag de eerste race won.

Polesitter Eriksson pakte bij de start de kop, terwijl Mick Schumacher vanaf plek vier naar voren schoof en de tweede plaats innam. Callum Ilott, vertrokken als vierde, leek zijn voorvleugel kapot te rijden tegen teamgenoot Norris, maar de Brit kon wel door. Toch bleek er iets niet lekker te zijn aan zijn auto, want langzaam maar zeker viel hij terug richting een plekje buiten de punten.

Eriksson wist zijn voorsprong beetje bij beetje uit te breiden, terwijl Schumacher bezoek kreeg van het Britse toptalent Norris. De Duitser kon de druk niet heel lang aan, want al snel verremde hij zich een klein beetje en daar profiteerde Norris optimaal van. Achter het duo werd hard gevochten om de overige plekken, met onder meer Maximilian Günther, Harry Newey en Jake Dennis. Ook Jehan Daruvala, Ilott en Guanyu Zhou mengden zich volle bak in het grote slipstreamgevecht.

Met tien minuten te rijden leken de podiumplaatsen redelijk verdeeld: Eriksson ging aan de leiding en zag Norris niet echt dichterbij komen, terwijl Schumacher op gepaste afstand op plek drie reed. Ruim achter de Duitser reed zijn landgenoot Günther, maar vooral de man daarachter maakte grote indruk.

De Oostenrijker Ferdinand Zvonimir Maria Balthus Keith Michael Otto Antal Bahnam Leonhard von Habsburg-Lothringen, om maar een zijn volledige, adellijke naam te gebruiken, kende een zeer knappe opmars. In de openingsfase kwam hij in het grind terecht en viel hij ver terug, maar ruim voor het einde van de race had hij zich weer helemaal naar de vijfde plaats geknokt.

Voor Habsburg kwam Günther zelfs nog in zicht en hij had de Duitser bijna te pakken, maar moest in de slotfase nog pas op de plaats maken en genoegen nemen met een hele knappe vijfde plek. Voorin reed Norris het gat naar Eriksson bijna helemaal dicht, maar de Brit strandde op plek twee. Schumacher reed als derde over de finish: zijn eerste podiumplek in het Europees F3-kampioenschap.

Rond 15.00 uur gaat de derde en laatste race van het weekeinde van start en ook die zal live te zien zijn op Ziggo Sport en via onderstaande officiële YouTube-stream: