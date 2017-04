De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een grote manifestatie op zijn honderdste dag als president weer eens fors uitgehaald naar de media. Zenders als CNN en MSNBC "zijn fake nieuws", zei Trump zaterdagavond in Harrisburg. Hij verweet de journalisten dat zij bewust slecht over hem berichten.

De president nam ook het Correspondents' Diner op de hak. Bij het jaarlijkse galadiner van de parlementaire pers in Washington is het gebruikelijk dat de zittende president een humoristische optreden geeft. Trump heeft echter afgezegd. Het is de eerste keer in meer dan dertig jaar dat een president niet aanwezig is bij het diner. Volgens Trump zou het vooral "saai" zijn bij het diner.



Trump scheldt weer op media tijdens toespraak (Foto: ANP)