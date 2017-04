De Grasse wil slotseizoen Bolt 'verpesten' heywoodu 30-04-2017 04:47 print

Sprintlegende Usain Bolt is bezig aan zijn laatste jaar als topsporter en dat hoopt hij op het wereldkampioenschap komende zomer te bekronen met nog één grote titel op de 100 meter. Als het aan Andre de Grasse ligt gaat dat echter niet lukken voor de Jamaicaan.

De Grasse won vorig jaar op de Spelen in Rio brons op de 100 meter en zilver op de 200 meter en lijkt dé man om Bolt te verslaan. Dit jaar is hij al uitstekend in vorm en vooral tijdens de World Relays van vorige week maakte hij enorm veel indruk. Volgende week zal de Canadees in Doha zijn debuut maken in de Diamond League, waar hij opvallend genoeg nog nooit in gestart was.

"Usain is een geweldige atleet en als ik bij de besten ooit wil horen zal ik hem moeten verslaan", vertelt De Grasse in de aanloop naar het Diamond League-seizoen. "Om dat te doen moet ik keihard blijven werken en moet ik geconcentreerd en gemotiveerd blijven. Het wordt zijn laatste WK en voor mij gaat het moeilijk worden, maar ik wil absoluut zijn afscheidsfeestje verpesten", zegt de 22-jarige Canadees met een lach.

De Grasse en Bolt kwamen dit seizoen individueel nog niet in actie. De Jamaicaanse grootheid liet eerder al weten op het WK alleen de 100 meter individueel te lopen en dus zal een showdown met De Grasse en Wayde van Niekerk er op de 200 meter helaas niet in zitten. Als De Grasse erin slaagt om Bolt diens eerste echte nederlaag ooit toe te dienen zien we de Jamaicaan misschien nog wel wat langer, want hij weet niet of hij dan wel kan stoppen. "Mijn laatste race, mijn laatste kampioenschap...ik weet eerlijk waar niet of ik zou kunnen stoppen als ik daar verslagen word."