Bouhanni wint in Yorkshire, Kruijswijk slaat slotrit over

Steven Kruijswijk zal zondag de laatste etappe van de Tour de Yorkshire niet rijden. De renner van LottoNL-Jumbo doet dat met de aankomende Giro d’Italia in het achterhoofd, laat Kruijswijk weten op Twitter.

Pity to leave @letouryorkshire with tomorrow's stage coming up, but need a little rest after yesterday's crash. 💯 % for @giroditalia https://t.co/64CdjHqBrB — Steven Kruijswijk (@s_kruijswijk) 29 april 2017

Uit voorzorg stap ik morgen niet meer op. Ik wil een extra dagje rust pakken om vrijdag fris aan de start te staan"

De tweede etappe in de Tour of Yorkshire werd gewonnen door Nacer Bouhanni. De Fransman van Cofidis was in de massasprint te snel voor Caleb Ewan en Jonathan Hivert. Dylan Groenewegen, de winnaar van de eerste etappe werd vierde. De Australiër neemt de leiding in het algemeen klassement over van Groenewegen.