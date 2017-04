FOK! Wat een weer: Tijdelijk zacht en een mooie zondag Stephan (Stephan5) 30-04-2017 07:00 print

Is april mooi, dan zal mei niet deugen.

Zelfs op een heel klein gebied kan het weer nog erg sterk verschillen. We zagen gisteren dat het een groot deel van de dag langs de kust helemaal helder was. Op en achter de duinen ontstond er echter veel bewolking. Ik illustreer dat op mijn foto die ik maakte. Hier was het in de middag helemaal bewolkt, bijna donker, terwijl de zon op letterlijk een kilometer of wat volop scheen.

Normaal gesproken was het bij een westenwind hier ook helemaal helder geweest. Echter de wind kwam in eerste instantie uit het noorden, dus de lucht had hier al een traject over het opgewarmde land gehad, komt ook nog een zwak zeewindfrontje bij, en dan heb je zo voorbij de 'heuvels' ineens een totaal ander weerbeeld. De kust bleef hierdoor grotendeels gevrijwaard van de bewolking. In de loop van de middag begon de wind naar het oosten te draaien, zodat de bewolking ook wat verder richting Zandvoort trok. Ik zag echter wel, dat die richting zee steeds weer oploste. Het maakte dus echt een heel verschil uit, of je in Zandvoort zat of in Haarlem.

In de rest van het land was de bewolking meer gebroken, doch in het noorden en uiterste zuiden was het vrijwel onbewolkt. Heel erg warm was het met 10 tot 13 graden niet.

Vandaag is het een ander verhaal. Er komt een vrij krachtige oost-zuidoostenwind te staan zodat zeewindfrontjes of andere bewolkingsrotzooi geen kans krijgen zich te ontwikkelen. Wel komt er sluierbewolking voor, maar dat mag de pret niet drukken. Pas aan het einde van de dag neemt in Zeeland en Brabant de bewolking echt wat toe, maar ook daar lijkt het tot diep in de avond droog te blijven.

Prima temperaturen vandaag hoor. 15 tot 20 graden van noord naar zuid.

Ja, en dan de komende week. Dat zit wat complex in elkaar. Aan de ene kant invloed van lagedruk boven Frankrijk, aan de andere kant invloed van hogedruk boven Scandinavie.

Dat betekent dat er vooral in de zuidelijke helft van het land vrij veel bewolking is, en daar ook af en toe wat regen of een bui uit kan vallen. Het midden zit daar een beetje tussenin en het noorden lijkt het meestal droog te houden met ook aardig wat ruimte voor de zon. Een behoorlijke tweedeling de eerstkomende dagen.

De temperaturen liggen tussen de 11 en de 14 graden. Tegen het komende weekend zou het dan weer echt zachter moeten worden. Maar dat is nog ver weg.

Fijne dag en geniet van het lekkere weer!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 06:13 Zon onder: 21:02 Zonkracht: 5/2







Het was urenlang zo bewolkt. Maar door de noordelijke wind, alhoewel, wind stond er nauwelijks, bereikte de zon mij niet meer. ( Foto Stephan5)

