Hackers gooien gestolen beelden OITNB online Redactie 29-04-2017 14:14

En groep hackers heeft een deel van het nog niet uitgebrachte vijfde seizoen van de populaire Netflix-serie Orange Is The New Black gepubliceerd. Met de gestolen beelden probeerde de groep Netflix af te persen, maar de streamingdienst weigerde over de brug te komen.

Volgen TorrentFreak zijn de beelden afkomstig van het postproductiebedrijf Larson Studio. Ook dat bedrijf is zonder resultaat door TheDarkOverlord, zoals het hackerscollectief zich noemt, gechanteerd. Het nieuwe seizoen van Orange Is The New Black is officieel pas op 9 juni bij Netflix te zien.

Op Twitter laten de hackers weten dat Netflix niet het enige slachtoffer zal zijn. De groep heeft een openlijke bedreiging geuit aan het adres van FOX, IFC, National Geographic Channel en ABC.

Who is next on the list? FOX, IFC, NAT GEO, and ABC. Oh, what fun we're all going to have. We're not playing any games anymore. — thedarkoverlord (@tdohack3r) April 29, 2017



Hackers gooien gestolen beelden OITNB online (Foto: BuzzT)