Ferrari's weer ijzersterk, Verstappen vijfde in derde training heywoodu 29-04-2017 12:48 print

Ferrari blijft het tempo dicteren tijdens het Formule 1-weekeinde in Rusland. Ook tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Rusland stond er geen maat op de Scuderia.

Vooral Sebastian Vettel was weer razendsnel. De Duitser bleef teamgenoot Kimi Räikkönen dik drie tienden voor, terwijl de Fin op de hielen gezeten werd door de Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Best of the rest was Max Verstappen, die zijn Red Bull naar de vijfde tijd stuurde, maar wel op bijna een seconde achterstand ten opzichte van Hamilton.

Om 14.00 uur begint de kwalificatie op het circuit in Sochi.

Uitslag derde vrije training GP van Rusland: