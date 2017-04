Noord-Korea heeft zaterdagochtend (lokale tijd) opnieuw een test uitgevoerd met een ballistische raket. Dat meldde persbureau Yonhap in Seoul, op basis van informatie van het Zuid-Koreaans leger. Het projectiel werd gelanceerd in een gebied ten noorden van hoofdstad Pyongyang.

Het is nog onduidelijk om welk type raket het gaat en in welke richting die werd afgevuurd. Twee vorige proeven mislukten. Volgens Amerikaanse legerbronnen zijn er aanwijzingen dat ook deze geen succes was. Details ontbreken echter.

"Noord-Korea heeft in de vroege ochtend een niet-geïdentificeerde raket afgevuurd vanaf een plek in de buurt van Bukchang", bevestigde een woordvoerder van de gezamenlijke stafchefs (JCS). Het militair samenwerkingsverband probeert het type en de baan van het projectiel te achterhalen.



Noord-Korea lanceert ballistische raket (Foto: ANP)