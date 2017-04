Badmintonners uitgeschakeld op EK

De laatste Nederlanders op het Europees kampioenschap badminton zijn uitgeschakeld. In het Deense Kolding was Nederland nog vertegenwoordigd in het mannenenkelspel en het damesdubbel.

Mark Caljouw had zich knap voor de kwartfinales geplaatst, maar de nummer zeventig van de wereld stond daar voor een bijna onmogelijke opgave. Met Viktor Axelsen had hij namelijk de mondiale nummer twee tegenover zich, die ook nog eens de thuisfans achter zich had staan. Caljouw kon bij vlagen mee met de wereldtopper, maar moest toch in twee games het hoofd buigen: 21-17, 21-14.

Eefje Muskens en Selena Piek begonnen goed aan de kwartfinale tegen de Russinnen Olga Morozova en Anastasia Chervyakova. De eerste game werd gewonnen, maar de tweede ging naar het Russische duo. In de beslissende derde game namen Muskens en Piek het voortouw, maar vanaf 9-9 gaven ze het volledig uit handen: 21-19, 16-21, 14-21.