IJshockeyers keihard onderuit op WK

De Nederlandse ijshockeyploeg is in divisie 1B van het wereldkampioenschap, het derde niveau, wederom tegen een nederlaag aangelopen. In Belfast was Groot-Brittannië enkele maten te groot: 14-0.

Nederland slaagde erin elf keer op doel te schieten, maar keeper Stephen Murphy liet er geen één door. Fabian Schotel en Sjoerd Idzenga, die de speeltijd ongeveer gelijk verdeelden, zagen in totaal maar liefst 56 Britse schoten op hun doel af komen. Colin Shields scoorde er drie en liet zich daarmee en passant kronen tot Brits topscorer aller tijden.

Bondscoach Chris Eimers had het vizier overigens op zaterdag gericht: dan wacht Estland in de laatste groepswedstrijd en dat duel bepaalt welk land als laatste eindigt en dus degradeert naar divisie 2A. Mogelijk staat Nederland dan met een veel sterker team op het ijs. Veel selectiewaardige spelers kwamen tot vrijdag nog uit voor de Tilburg Trappers in de Duitse Oberliga, waar vrijdag de titel veroverd werd. Doordat de play-offs daar nu voorbij zijn zouden een aantal spelers zaterdagochtend nog naar Belfast af kunnen reizen.