Marine Le Pen heeft zich vrijdag voor de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen rechtstreeks tot de kiezers van de linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon gericht, die na de eerste ronde is afgevallen.

In een boodschap op Twitter riep de presidentskandidate van het rechtse Front National op een "dam tegen Macron" op te werpen. "Laten wij de ruzies en onenigheden aan de kant schuiven. Wij kunnen de handvatten van Frankrijk niet aan Emmanuel Macron overlaten", de centrumpoliticus achter wie Le Pen in de eerste ronde als tweede eindigde.

Le Pen en Mélenchon behaalden in de eerste ronde samen 40 procent van de stemmen met campagnes die inspeelden op frustraties over de gangbare politiek. Zij staan sceptisch tegenover de Europese Unie, en vijandig tegenover vrijhandel en globalisering. Over immigratie en sociale kwesties denken zij echter anders.

Mélenchon heeft nog niet gezegd welke van de twee overgebleven kandidaten zijn voorkeur heeft. Zijn woordvoerder zei echter dat "geen enkele stem naar het Front National mag gaan".



Le Pen richt zich tot kiezers Mélenchon (Foto: ANP)