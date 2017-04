Band van Prince op North Sea Jazz Redactie 28-04-2017 18:52 print

The New Power Generation, de begeleidingsband van de vorig jaar overleden Prince, is een van de trekpleisters van het North Sea Jazz Festival 2017. Vrijdag maakte de organisatie het definitieve programma bekend.

De band die van 1990 tot zijn dood in 2016 Prince muzikaal ondersteunde zal een concert geven ter nagedachtenis aan het werk van de artiest.

Ook maakte de organisatie de komst van Grace Jones bekend. De 69-jarige Jamaicaanse zangeres staat op de openingsdag, vrijdag 7 juli, op het podium in Ahoy in Rotterdam.

Compleet

Ook treden Mary J. Blige en Trombone Shorty & Orleans Avenue op. De line-up is daarmee compleet, zo heeft organisator Mojo vrijdag bekendgemaakt.

In totaal treden er in Rotterdam in het weekend van 7, 8 en 9 juli ruim 150 artiesten en bands op, verdeeld over veertien podia. Het festival besteedt dit jaar bijzondere aandacht aan de muziekscene uit Chicago, het vooruitstrevende label PI Recordings en het voor jazz bijzondere jaar 1917.

Eerder werden de namen van onder meer Usher & The Roots, Steve Winwood, Herbie Hancock, Solange, Emeli Sandé, Gladys Knight, Erykah Badu en De La Soul bekendgemaakt. Ook Jamie Lidell and The Royal Pharaohs, Norah Jones, Van Morrison en Jamiroquai komen naar de 42e editie van het evenement.



Band van Prince op North Sea Jazz (Foto: BuzzE)