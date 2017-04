Erdogan wil steun Trump voor Raqqa-offensief Redactie 28-04-2017 18:41 print

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vindt dat door Turkije gesteunde troepen het voortouw moeten nemen bij de aanval op IS-bolwerk Raqqa. Hij gaat proberen zijn Amerikaanse collega Donald Trump daarvan te overtuigen.

Het is de Turkse regering een doorn in het oog dat de VS in de strijd tegen Islamitische Staat in Syrië intensief samenwerken met de YPG, een overwegend Koerdische militie. Turkije ziet in de organisatie een verlengstuk van de verboden PKK-beweging.

"Waarom vragen we terroristische organisaties om hulp?", vroeg Erdogan zich vrijdag hardop af op een conferentie in Istanbul. "Turkije, coalitietroepen onder leiding van de Verenigde Staten en het Vrije Syrische Leger kunnen IS samen uitroeien. Dat is niet moeilijk voor ons."De Turkse president zei van plan te zijn het voorstel aan Trump voor te leggen.



Erdogan wil steun Trump voor Raqqa-offensief (Foto: ANP)