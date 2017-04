Eerste seizoenszege voor Groenewegen in Yorkshire H.Vviv 28-04-2017 18:33 print

Dylan Groenewegen heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de Yorkshire. De Nederlands kampioen versloeg in de massasprint Caleb Ewan en Chris Opie. In de laatste kilometer was er nog een grote valpartij, waarbij Steven Kruijswijk betrokken was.

Al snel vanuit de start vertrok er een groep van acht renners met daarbij twee Nederlanders: tiënne van Empel van Roompot-Nederlandse Loterij en Yoeri Havik namens Raleigh-GAC. Het achttal zou niet veel ruimte krijgen van het peloton, waar LottoNL-Jumbo, Orica-Scott en Cofidis het tempo bepaalde.

Van Empel hield aan de lange vlucht wel de leiderstrui van het bergklassement, nadat hij op twee van de drie klimmetjes als eerste boven kwam. Op de laatste klim van de dag was er een versnelling in het peloton waarbij een dertigtal renners loskwam van het peloton.

Groenewegen moest de groep laten gaan, maar de sprinter van LottoNL-Jumbo kon op veertien kilometer de aansluiting vinden bij de eerste grote groep. Met nog acht kilometer werd ook de vroege vluchters bijgehaald.

In de massasprint leek Cofidis de beste lead-out te hebben voor Bouhanni, maar Groenewegen ging ervandoor met de zege. De Nederlands kampioen kon nog net Ewan afhouden. Voor Groenewegen is dit zijn eerste overwinning van het seizoen.

Relive the last 1km of the race. Huge drama including a big crash and then @GroenewegenD beat @CalebEwan by inches on the line to win. #TDY pic.twitter.com/TFimKrutPr — Tour de Yorkshire 🚴 (@letouryorkshire) 28 april 2017

In de laatste kilometer was er ook een grote valpartij. Grootste slachtoffer lijkt Magnus Cort Nielsen te zien. Steven Kruijswijk was betrokken bij de val. Hij viel op zijn borst en lijkt oké, zo meldt Lotto-Jumbo. De Ronde van Yorkshire is voor de Nederlandse klimmer een voorbereidingskoers op de Giro d'Italia, die over precies een week van start gaat.