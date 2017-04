'Serieuze blessure' Fosu-Mensah

Timothy Fosu-Mensah deed bij Manchester United slechts tien minuten mee in de derby tegen Manchester City, maar liep een serieuze blessure op.

Fosu-Mensah kan mogelijk voorlopig niet in actie komen voor Manchester United. De 19-jarige Nederlander kwam donderdagavond tegen Manchester City vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd in de ploeg, maar bij een val raakte zijn schouder uit de kom.

"Het is een serieuze blessure", zijn Fosu-Mensah's trainer José Mourinho na afloop van de derby tegen de Britse pers. City en United kwamen beiden niet tot scoren in de kraker die zo belangrijk was in de strijd om plek vier. United staat daarbij één punt achter op The Citizens, met nog vijf speelronden te gaan.

Fosu-Mensah maakte tegen City pas voor de derde keer dit seizoen zijn opwachting in de Premier League. Onder Mourinho krijgt de verdediger weinig kansen, terwijl hij vorig jaar onder Louis van Gaal debuteerde en in drie maanden tot acht optredens, waarvan twee in de basis, kwam.