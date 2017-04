Bouchard boos over terugkeer Sharapova: "Verkeerd signaal"

Tennisster Eugenie Bouchard is niet bepaald blij met de terugkeer van Maria Sharapova. De Russische werd begin vorig jaar geschorst voor het gebruik van meldonium en mocht deze week weer in actie komen. Het WTA-toernooi van Stuttgart gaf haar een wildcard en op de eerste dag na haar schorsing, woensdag, versloeg ze Roberta Vinci - een Italiaanse die zich overigens ook al fel tegen Sharapova's comeback had uitgelaten.

De Canadese Bouchard liet nu weten dat het in haar ogen een compleet verkeerd signaal is om Sharapova terug te laten keren. "Ze is een valsspeelster en ik ben van mening dat valsspelers niet terug moeten mogen komen, in welke sport dan ook", aldus Bouchard tegenover TRT World. "De WTA stuurt zo een compleet verkeerd signaal richting kinderen wereldwijd: 'speel vals en we verwelkomen je weer met open armen'", foetert de Canadese Wimbledonfinaliste van 2014, die na haar groei richting top-10 van de wereld in dat jaar nu al een kleine twee jaar lang alsmaar verder af blijft zakken op de ranglijst.

De 23-jarige Bouchard keek vroeger op tegen Sharapova, maar dat is al lang niet meer het geval. "Het is gewoon niet goed dat ze nu weer kan spelen en ik kan ook totaal niet meer zeggen dat ik nog tegen haar opkijk. Het is zo ontzettend oneerlijk tegenover de speelsters die het wél eerlijk doen en die wél op de juiste manier de top willen bereiken", zegt Bouchard. Sporttribunaal CAS oordeelde overigens dat Sharapova geen valsspeelster is, maar een atlete die de nodige nalatigheid vertoonde. Ze gebruikte het sinds 1 januari 2016 verboden meldonium al jaren en had naar eigen zeggen even gemist dat het verboden zou worden.

In Stuttgart heeft Ekaterina Makarova er inmiddels ook al aan moeten geloven tegen haar teruggekeerde landgenote. Sharapova staat vrijdag tegenover Anett Kontaveit uit Estland en strijdt om een plekje in de halve finales. Bouchard vloog er deze week in de eerste ronde uit op het toernooi van Istanbul.



Eugenie Bouchard in actie (Pro Shots/Action Images)