Badmintonner Caljouw verrast op EK, Muskens/Piek bij laatste acht

Op het Europees kampioenschap badminton in het Deense Kolding heeft Nederland nog twee ijzers in het vuur. Zowel in het mannenenkelspel als het vrouwendubbel wordt Nederland vertegenwoordigd in de kwartfinales.

Mark Caljouw, 70e op de wereldranglijst, leek vooraf een lastige opgave te hebben in de achtste finales. Hij stond tegenover de als zesde geplaatste Spanjaard Pablo Abian, 34e van de wereld. Het zou een spannend duel worden waarin niemand de overhand had, maar in de derde game was het Caljouw al snel een kleine voorsprong pakte en vervolgens toesloeg: 21-19, 19-21, 21-18. Vrijdag wacht de Deen Viktor Axelsen in de kwartfinale, zacht gezegd een forse uitdaging: Axelsen is de nummer twee van de wereld.

Het als vijfde geplaatste damesduo Eefje Muskens en Selena Piek schaarde zich ook bij de laatste acht. Ze rekenden in een klein half uurtje af met Lorraine Baumann en Audrey Fontaine uit Frankrijk: 21-10, 21-11. In de kwartfinales wacht het Russische duo Olga Morozova en Anastasia Chervyakova.

Cheryl Seinen en Iris Tabeling werden in het damesdubbel uitgeschakeld, net als Gayle Mahulette in het enkelspel. Jacco Arens/Ruben Jille en Jelle Maas/Robin Tabeling gingen in het mannendubbel onderuit in de achtste finales.