Binnen 2 weken neemt Trump besluit klimaatakkoord

De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat de Verenigde Staten oneerlijk behandeld worden in het klimaatakkoord van Parijs. Hij komt over ongeveer twee weken met een besluit of de VS het akkoord blijven steunen.

Trump zei donderdag in een interview met persbureau Reuters dat landen als China, India en Rusland te weinig geld neerleggen om kleinere landen te helpen klimaatverandering tegen te gaan. Dat terwijl de VS volgens hem enorme bedragen neertellen. "We willen eerlijk behandeld worden", stelt hij.

Trump had tijdens zijn verkiezingscampagne verklaard dat hij de steun van de VS aan het akkoord zou opzeggen. Volgens de president zorgt het afschaffen van de 'groene regels' voor een boost in de productie van olie, gas en steenkool en levert dat duizenden banen op.



In 2 weken neemt Trump besluit klimaatakkoord (Foto: ANP)