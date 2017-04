Politie Londen schiet terreurverdachte neer

Een vrouw, die ervan wordt verdacht een terroristische actie voor te bereiden, is donderdag tijdens een inval van de politie in het noordwesten van Londen neergeschoten. Dat meldt de BBC. Nog vier anderen werden tijdens de anti-terreuroperatie opgepakt.

De vrouw van in de twintig is naar het ziekenhuis gebracht waar ze door de politie wordt bewaakt. Drie verdachten die op hetzelfde adres werden gearresteerd hebben een leeftijd van twintig en zestien jaar. De vierde verdachte werd opgepakt in het graafschap Kent. Zij is 43.

Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie van een terreurverdachte in Londen donderdag.