Motörhead speelt Victor Vran

De actie-RPG Victor Vran krijgt bijzondere muzikale DLC: Motörhead Through the Ages. Je reist door werelden geïnspireerd door albumhoezen en teksten van de band. In je stamkroeg zit Lemmy Kilmister trouw aan de bar en naarmate het spel vordert kun je steeds meer instrumenten van de bandleden gebruiken in je strijd tegen demonen.

Daarnaast is er ook nog de Fractured Worlds-uitbreiding met meer werelden, een hogere level-cap, nieuwe Destiny-kaarten, andere wapens en meer craftingmogelijkheden.

Victor Vran krijgt ook een Overkill Edition waar alle gezelligheid meteen inzit. Op 30 mei kun je van Victor Vran en Motörhead genieten op PlayStation 4, Xbox One en pc (Windows).