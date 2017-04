Chisnall geeft zege tegen Van Gerwen knullig uit handen

Het is donderdagavond, er is geen Europa League-voetbal en dus betekent dat alles maar één ding: we kunnen de Premier League Darts weer ouderwets live op RTL 7 kijken! Het belooft een avond van hoog niveau te worden, want Michael van Gerwen komt twee keer in actie. De wereldkampioen kan zich vanavond definitief plaatsen voor de halve finales en dat moet normaal gesproken wel lukken. Om een uurtje of 20.10 gaan we beginnen.

James Wade (ENG) - Adrian Lewis (ENG) 7-4

Het openingsduel van de avond begon niet bepaald spetterend en kabbelde gestaag voort naar een 4-4 stand. Op dat moment sloeg Wade toe: hij won zijn eigen leg en brak Lewis vervolgens, waarna hij het met 7-4 netjes afrondde. Pijnlijk voor Lewis, die vandaag toch eigenlijk flink moet scoren om in de play-offs te komen, terwijl Wade al uitgeschakeld is.



James Wade - Adrian Lewis (Bron: PDC)

Dave Chisnall (ENG) - Michael van Gerwen (NED) 6-6

Het tweede duel van de avond begon een stuk beter en beide heren zaten ruim boven de honderd punten per beurt na vijf legs. Twee keer op rij liet Van Gerwen vervolgens kansen liggen om de leg te pakken, waarna Chisnall het beide keren afmaakte en zo zelfs op een 5-2 voorsprong kwam. Chizzy verzuimde om op 6-2 te komen en zo alvast een punt te pakken, maar een leg later sleepte hij toch een zesde leg binnen: 6-3.

Van Gerwen won de volgende leg, maar gelijk daarna kreeg Chisnall drie matchdarts...die alle drie vlak naast de dubbel 18 eindigden. Gelijk daarna knalde MVG er nog eens een ijzersterke leg uit en Chisnall's choke werd hard afgestraft: 6-6 in plaats van 7-5, wat de Engelsman zomaar een plek in de halve finales kan kosten.



Dave Chisnall - Michael van Gerwen (Bron: PDC)

Phil Taylor (ENG) - Peter Wright (SCO) 3-7

De eerste vier legs werden netjes verdeeld, maar daarna sloeg Wright toe met finishes van achtereenvolgens 104 en 116, wat hem een 4-2 voorsprong bracht. Taylor stribbelde nog een beetje tegen, maar Snakebite toonde geen genade en maakte het met 7-3 af, waardoor zijn plekje in de play-offs wel zeker is.



Phil Taylor - Peter Wright (Bron: PDC)

De wedstrijden van vanavond

Gary Anderson (SCO) - Raymond van Barneveld (NED)

Adrian Lewis (ENG) - Michael van Gerwen (NED)



De stand voor vanavond (Bron: Oddsportal)