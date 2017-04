Van den Brom: "Ervaring met alles-of-niets"

John van den Brom verwacht een heerlijke zomer als AZ zondag ten koste van zijn oude club Vitesse de KNVB Beker wint.

Van den Brom denkt dat AZ tijdens de bekerfinale tegen Vitesse, zondag in De Kuip, veel kan hebben aan de ervaringen in de groepsfase van de Europa League, begin dit seizoen. Het wordt een interessante wedstrijd tussen twee teams die volgens de AZ-trainer 'elkaar kwalitatief niet veel ontlopen'.

"Ik hoop dat onze ervaring de doorslag geeft met jongens als Ron Vlaar en Tim Krul in de selectie", aldus Van den Brom op de officiële website van de KNVB. "Daarnaast hebben wij eerder dit seizoen ook Europees tegen Zenit een alles-of-niets-wedstrijd gespeeld. We hebben toen laten zien dat wij hier goed mee om kunnen gaan." AZ moest in december Zenit verslaan om op eigen kracht door te dringen tot de zestiende finales van de Europa League.

In de Eredivisie staat AZ vijfde, één puntje boven Vitesse, maar het won maar twaalf keer (tegen veertien zeges van Vitesse). Van den Brom: "We zijn dit seizoen te wisselvallig geweest en voetbalden zelden sprankelend." Toch kan AZ straks, als het de beker wint, volgens de trainer terugkijken op een prima seizoen. "We staan in de competitie op een play-offplaats, hebben Europees overwinterd en hebben ook nog eens de bekerfinale bereikt. Nu is het zaak om het goed af te maken. Als we de beker winnen, dan beleven we hier bij AZ straks allemaal een heerlijke zomer."