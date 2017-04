Voorbeschouwing Grand Prix van Rusland Peterselieman 27-04-2017 11:00 print



Grand Prix van Rusland in Sochi (Foto: Pro Shots/Zuma Sports Wire)

Dit weekend staat de Grand Prix van Rusland in Sochi op het programma. Sinds 2014 staat deze race op het programma op het semi-stratencircuit rond de faciliteiten die gebouwd zijn voor de Olympische Winterspelen die in datzelfde jaar gehouden werden. De baan is zoals de meeste nieuwe circuits ontworpen door Hermann Tilke.

Mede door het lange rechte stuk van start/finish overgaand in een flauwe bocht naar rechts ligt de baan de Mercedessen goed. Voor dit gedeelte is veel motorvermogen nodig, waardoor Lewis Hamilton al tweemaal gewonnen heeft. Vorig jaar was die eer echter voor oud-teamgenoot Nico Rosberg, mede doordat Hamilton tijdens het derde deel van de kwalificatie niet kon rijden door een defect hybride systeem. In de race zelf was er al na een rondje een safetycar door thuisrijder Daniil Kvyat die Sebastian Vettel van de baan ramde. Het kostte de Rus uiteindelijk zijn plaats bij Red Bull Racing. Max Verstappen kwam in de Toro Rosso door motorische problemen niet aan de streep.

Het ronderecord staat op naam van Rosberg die vorig jaar in de race tot een tijd van 1.39,094 kwam op het 5,848 kilometer lange circuit. De poletijd van de Duitser was 1.35,417 en de verwachting is dat dit er dit jaar aan zal gaan.

De verwachting is dat dit jaar de strijd zal gaan tussen Hamilton en Vettel, maar Hamilton's teamgenoot Valtteri Bottas zat er twee weken geleden in Bahrein ook goed bij. Mogelijk kan hij zich er ook mee gaan bemoeien. De vraag is ook wat de Red Bulls kunnen na hun bemoedigend tempo in Bahrein en blijven de McLarens nu eindelijk wel heel? We gaan het zondag vanaf 14.00 uur Nederlandse tijd zien.



De hoogtepunten van 2016 (Bron: YouTube)



Circuit Sochi 2017 (Bron: FIA.com)

De bandencompounds die dit weekend gebruikt worden:



De bandencompounds die dit weekend gebruikt worden (Bron: Pirelli)

Stand na Bahrein:

# Coureur Team Punten 1 Sebastian Vettel Ferrari 68 2 Lewis Hamilton Mercedes 61 3 Valtteri Bottas Mercedes 38 4 Kimi Räikkönen Ferrari 34 5 Max Verstappen Red Bull 25 6 Daniel Ricciardo Red Bull 22 7 Felipe Massa Williams 16 8 Sergio Perez Force India 14 9 Carlos Sainz Toro Rosso 10 10 Romain Grosjean Haas 4 11 Kevin Magnussen Haas 4 12 Esteban Ocon Force India 3 13 Nico Hülkenberg Renault 2 14 Daniil Kvyat Toro Rosso 2 15 Pascal Wehrlein Sauber 0 16 Antonio Giovinazzi Sauber 0 17 Jolyon Palmer Renault 0 18 Stoffel Vandoorne McLaren 0 19 Fernando Alonso McLaren 0 20 Marcus Ericsson Sauber 0

Constructeursstand:

# Team Punten 1 Ferrari 102 2 Mercedes 99 3 Red Bull 47 4 Force India 17 5 Williams 16 6 Toro Rosso 12 7 Haas 8 8 Renault 2 9 Sauber 0 10 McLaren 0

Datum Training/Race Tijd 28 april Vrije training 1 10:00 - 11:30 Vrije training 2 14:00 - 15:30 29 april Vrije training 3 11:00 - 12:00 Kwalificatie 14:00 - 15:00 30 april Race 14:00

Datum Training/Race Zender 28 april Vrije Training 1 ZS betaald Vrije Training 2 ZS betaald 29 april Vrije Training 3 ZS betaald Kwalificatie ZS betaald/gratis, RTL (Dui) 30 april Race ZS betaald/gratis, RTL (Dui)

