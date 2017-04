Serious Sam knalt door op extra planeet PoeHao 27-04-2017 00:18 print

Croteam heeft een grote update eruit gegooid voor Serious Sam VR: The Last Hope. De planeet Valtos is erbij gekomen en dat betekent meer locaties, andere vijanden, een slijmerige Swamp Hive Boss en heel veel nieuwe wapens. Natuurlijk zitten er ook verbeteringen in de update. Er is nog geen releasedatum voor Serious Sam VR: The Last Hope, maar hier kun je onze preview en interview nog even nalezen.