Sniper Elite 4 krijgt weer Deathstorm PoeHao 27-04-2017 00:01

Rebellion heeft vandaag het tweede deel van de driedelige Deathstorm-DLC gelanceerd voor Sniper Elite 4. Je mag nu gaan infiltreren bij Mussolini’s fascisten in Italië. Morgen is er een Twitch-sessie waar de DLC uitgebreid getoond wordt. Lees hier onze review van Sniper Elite 4 nog even rustig na.