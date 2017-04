Forza Horizon doet Hot Wheels

De tweede uitbreiding van Forza Horizon 3 zal een Hot Wheels-thema krijgen.

De uitbreiding krijgt een geheel nieuwe locatie in Australië, waarin je niet langer door regenwouden of stedelijke gebieden zal scheuren, maar door de iconische oranje loopings van Hot Wheels. Buiten het nieuwe speelveld bevat de uitbreiding enkele echte en Hot Wheels-auto's, wat dacht je bijvoorbeeld van de Twin Mill of Bone Shaker. Ook geeft de uitbreiding je de optie om Hot Wheels-banen zelf aan te passen en deze te delen met vrienden.

Forza Horizon 3: Hot Wheels zal op 9 mei verschijnen en zal zo'n €20 kosten, tenzij je de Forza Horizon 3 Expansion Pass bezit, dan zal de uitbreiding gratis beschikbaar zijn.