De omstreden Hongaarse universiteitswet is in strijd met Europese wetgeving. De Europese Commissie stelt dat woensdag na een analyse en neemt juridische stappen. Hongarije krijgt een maand om te reageren op de bezwaren.

Door de wet dreigt de gerespecteerde Central European University (CEU) in Boedapest haar deuren te moeten sluiten. De wetgeving is volgens de commissie in strijd met onder meer het recht op onderwijs, academische vrijheid en vrije vestiging.

De Europese Commissie heeft ook bezwaren tegen andere maatregelen van de conservatieve regering van premier Victor Orbán. Het gaat onder meer om de weigering mee te doen aan de verplichte herverdeling van asielzoekers over de EU en het opsluiten van migranten. Ook een wetsvoorstel over de registratie van maatschappelijke organisaties die (deels) vanuit het buitenland worden gefinancierd stuit op kritiek. De "dialoog" over deze onderwerpen met Hongarije wordt voortgezet.

Grote zorgen

Brussel heeft daarnaast grote zorgen over de Hongaarse rechtsstaat en de behandeling van Roma-kinderen. Ook een vragenlijst met de titel 'Stop Brussel' die de Hongaarse regering deze maand verspreidde, is helemaal verkeerd gevallen. Daarin staan volgens de commissie "feitelijke onjuistheden en zeer misleidende claims".

Orbán krijgt later woensdag tijdens een debat in het Europees Parlement de kans om zich te verdedigen. Vicevoorzitter Frans Timmermans van de commissie, verantwoordelijk voor grondrechten, is daar ook bij. Dan wordt de formele reactie van de Europese Commissie op de enquête gepubliceerd.



Brussel: Hongaarse universiteitswet illegaal (Foto: ANP)