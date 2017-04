OpenLara is Tomb Raider in de browser

Heb je geen reet te doen op je werk maar wel toegang tot een internetbrowser? Dan kun je nu de old-school Tomb Raider uit 1996 aanslingeren.

Na een poging om de originele broncode van Eidos' Tomb Raider in handen te krijgen, besloot modder XProger om de game-engine 'from scratch' opnieuw op te bouwen als onderdeel van een browser-gebaseerd project. De game draait prima in de browser of je nu op een game-pc of op een aardappel speelt. Er is zelfs smartphone-integratie met speciale touch-controls, zodat je ook tijdens het kakken met Lara aan de slag kan.

Klik hier om er meteen op los te schieten.