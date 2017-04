Nederland in top 10 identiteitsdiefstal static 26-04-2017 06:20 print

Nederland staat in de top 10 als het gaat om diefstal van online identiteiten. Dat blijkt uit cijfers van beveiligingsbedrijf Symantec, dat woensdag zijn Internet Security Threat Report over 2016 publiceerde.

Nederland staat op plek 9. In 2016 werden bijna 6,6 miljoen online identiteiten gestolen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inloggegevens voor e-mail, maar ook complete persoonsgegevens. Op de eerste plek in de lijst staan de Verenigde Staten. De tweede plek wordt ingenomen door Frankrijk.

Opvallend is dat het in 2016 vooral ging om een aantal grootschalige gevallen van diefstal. Zo werden in Frankrijk ruim 85 miljoen online identiteiten buitgemaakt na een lek bij videosite Dailymotion. In Rusland werden bij twee diefstallen meer dan 83 miljoen identiteiten gekaapt.



Nederland in top 10 identiteitsdiefstal (Foto: BuzzT)