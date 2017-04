VS en Zuid-Korea bouwen verder aan raketschild Redactie 26-04-2017 06:13 print

Het leger van de Verenigde Staten is woensdag begonnen met de verdere installatie van het raketafweersysteem THAAD. Op een geplande locatie in het zuiden van Zuid-Korea worden nieuwe onderdelen van het raketschild, dat het land moet beschermen tegen Noord-Korea, gereedgemaakt voor gebruik. Het raketafweersysteem moet tegen het einde van dit jaar volledig operationeel zijn, aldus het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie in een verklaring.

De Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) zou volgens planning eind april voor een deel gaan opereren. Het lijkt er nu op dat er schot zit in de bouw en dat de VS druk zet achter de totstandkoming en activering van het schild. Zuid-Korea zou volgens Yonhap ook twee nieuwe radars aangekocht hebben voor het vroeg detecteren van inkomende ballistische raketten.

,,We zijn samen met de VS hard aan het werk om het mogelijk te maken om THAAD gedeeltelijk klaar te maken. Het is noodzakelijk om het afweersysteem eerder operationeel te maken in reactie op de nucleaire en raketdreiging van Noord-Korea", meldde de verklaring van het ministerie.

Noord-Korea voerde de afgelopen maanden verschillende rakettesten uit. De lanceringen baren de landen rondom het communistische Noord-Korea zorgen. China is daarentegen niet te spreken over de komst van THAAD. Volgens Peking is het raketschild een bedreiging voor de Chinese staatsveiligheid.



VS en Zuid-Korea bouwen verder aan raketschild (Foto: ANP)