Grote Nederlandse afvaardiging op EK badminon heywoodu 26-04-2017 00:00 print

In het Deense Kolding is dinsdag het Europees kampioenschap badminton van start gegaan. Nederland heeft een grote afvaardiging in Kolding, met op alle vijf toernooien de nodige deelnemers, waarvan de eersten al in de volgende ronde staan.

Nederland heeft in het mannenenkelspel twee Nederlanders in de top-100 van de wereldranglijst: Mark Caljouw en Nick Fransman. De 22-jarige Caljouw, 70e van de wereld, begon zijn toernooi tegen de Schot Kieran Merrilees, die tien plekken hoger genoteerd staat. De Nederlander had het in de eerste game moeilijk, maar sloeg daarna terug en trok de zege naar zich toe: 16-21, 21-11, 21-13. In de volgende ronde wacht de jonge Cyprioot Nicolaou Elias, die niet bij de beste driehonderd van de wereld staat, maar het geluk had een bye te krijgen in de loting voor de eerste ronde.

Fransman stond tegenover Kalle Koljonen uit Finland, die met zijn 69e plaats twintig plekken hoger genoteerd staat dan de Nederlander. Fransman begon uitstekend met een sterke game, maar moest het daarna toch uit handen geven en ligt uit het toernooi: 21-11, 20-22, 15-21.

Met plek 92 op de wereldranglijst is de 24-jarige Gayle Mahulette de enige Nederlandse dame die in het enkelspel bij de beste honderd van de wereld hoort. Zij heeft een bye in de eerste ronde en zal haar toernooi woensdag beginnen tegen de Estse Getter Saar, de mondiale nummer 116.

De Nederlandse kracht in het badminton ligt vooral bij de dubbels en in alle drie toernooien doen twee koppels mee. Jelle Maas/Robin Tabeling en Jacco Arends/Ruben Jille staan op de 64e en 78e plek op de wereldranglijst bij de mannen en vooral Arends en Jille lijken met hun loting een prima kans te hebben om woensdag door te stoten naar de volgende ronde.

Eefje Muskens en Selena Piek staan 37e op de wereldranglijst en zijn op het EK als vijfde geplaatst. Cheryl Seinen en Iris Tabeling spelen nog niet lang samen, maar lijken er goed voor te staan om woensdag de achtste finales te bereiken.

Met Arends en Piek leek Nederland in het gemengd dubbel een goed ijzer in het vuur te hebben, maar dat liep dinsdag al in het honderd. De Ierse broer en zus Sam en Chloe Magee waren met 17-21, 21-23 te sterk voor het Nederlandse duo. Jille en Tabeling zegevierden wel: het Estse duo Raul Käsner en Helina Rüütel moesten met 21-13, 21-19 het hoofd buigen.