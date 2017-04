Trump moet bouw van muur uitstellen Redactie 25-04-2017 23:52 print

Donald Trump moet de bouw van een muur op de grens met Mexico uit stellen. Het was een van zijn belangrijkste beloftes tijdens de verkiezingscampagne. De Amerikaanse president krijgt het plan echter voorlopig niet gefinancierd. Dat schrijft de Washington Post dinsdag op basis van informatie uit de begrotingsvoorstellen, waarover het Congres zich vrijdag buigt. De middelen voor het prestigeproject om migranten en drugs tegen te houden ontbreken.

Trump hield, aanvankelijk via Twitter, vol dat het bouwwerk er hoe dan ook komt. 's Middags in het Witte Huis zei hij dat het tijdens zijn eerste ambtsperiode echt gaat gebeuren. "We hebben genoeg tijd."September is wat hem betreft ook goed om de eerste palen te slaan. Zijn adviseur Kellyanne Conway had eerder op de dag al toegegeven dat geld voor de muur deze week niet meer zou worden gevonden.



