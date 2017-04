Wederom nieuwe hero uit Overwatch voor Heroes of the Storm Nathan (Noppie2000) 25-04-2017 20:50 print

Via een nieuwe cinematic heeft Blizzard de volgende hero voor Heroes of the Storm aangekondigd. Na de vorige reveal van Genji betreft het weer een hero uit Overwatch: Hana Song, beter bekend als D.Va.

We weten nog niets over de gameplay of abilities van D.Va, maar we kunnen in ieder geval genieten van de cinematic waarin ze is aangekondigd. Deze is hieronder te bekijken.