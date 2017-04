Gevangene weer in de fout na poging tot moord Monique (DJMO) 25-04-2017 19:41 print

Een 31-jarige man die in Vught een celstraf uitzit voor poging tot moord, is dinsdag in zijn cel aangehouden voor een nieuwe poging tot moord. Justitie verdenkt de man ervan dat hij een 52-jarige medegevangene heeft aangevallen met een aardappelschilmes. Slechts door snel ingrijpen van het personeel en andere gevangen bleven de verwondingen van het slachtoffer beperkt, stelt het Openbaar Ministerie (OM).

De man zou de aanval eind maart hebben gepleegd. Het onderzoek is nu zo goed als afgerond en justitie denkt genoeg bewijs te hebben. Daarom wordt de man vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Zijn eerdere veroordeling kreeg de man voor een poging tot moord in Almere, in december 2011. Het hof heeft hem daarvoor ook tbs opgelegd.



Gevangene weer in de fout na poging tot moord (Foto: ANP)